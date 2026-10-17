В Пакистане произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировали в Пакистане. Об этом говорится в сообщении Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

В Ставропольском крае произошло землетрясение

Сейсмособытие произошло в 05.06 UTC (08.06 мск) в 49 километрах северо-западнее города Хуздар. Очаг располагался на глубине 10 км.

Сведений о возможных пострадавших и разрушениях в результате толчков не поступало.

Ранее в Панаме произошло землетрясение магнитудой до 7,7, пострадали более 6 тысяч человек.

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ФОТО: EPA/ТАСС
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