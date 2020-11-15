Пилот «Мерседеса» Хэмилтон в седьмой раз стал чемпионом «Формулы-1»

Мировую победу британцу принесло первенство на Гран-при Турции, которое состоялось в Стамбуле. По итогам 14 этапов сезона на счету Хэмилтона оказалось 307 очков, которые позволили ему значительно опередить конкурента Вальтерри Боттаса.

Теперь в мире двое семикратных победителей «Формулы-1» - легендарный немецкий пилот Михаэль Шумахер и британец Льюис Хэмилтон.

Ранее стало известно, что российский пилот команды «Формулы-1» Alpha Tauri Даниил Квят добился лучшего результата в сезоне - он пришел четвертым на Гран-при Эмилии-Романьи.