В Донецке 42 тысячи человек остались без электроэнергии

Он подчеркнул, что в Киевском районе Донецка обесточены 272 трансформаторные подстанции. Электричества нет у 42 тысяч абонентов.

«Проводятся работы по восстановлению электроснабжения», - написал Кулемзин на платформе «Макс».

Ранее во Владивостоке 24,5 тысячи человек остались без электричества после аварии на сетях.

