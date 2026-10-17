В Донецке 42 тысячи человек остались без электроэнергии
17 октября 202609:21
Юлия Савченко
Свыше 40 тысяч жителей Донецка остались без электроснабжения. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.
Он подчеркнул, что в Киевском районе Донецка обесточены 272 трансформаторные подстанции. Электричества нет у 42 тысяч абонентов.
«Проводятся работы по восстановлению электроснабжения», - написал Кулемзин на платформе «Макс».
Ранее во Владивостоке 24,5 тысячи человек остались без электричества после аварии на сетях.
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