Хэмилтон после победы на Гран-при Айфеля повторил рекорд Шумахера
Британский пилот Льюис Хэмилтон из команды Mercedes выиграл Гран-при Айфеля, сообщает Интерфакс.
На очередном этапе чемпионата мира по автогонкам «Формула-1» серебро досталось нидерландцу Максу Ферстаппену (Red Bull), бронза – австралийцу Даниэлю Риккардо (Renault).
Российский гонщик Даниил Квят из команды Alpha Tauri, фпришел на финиш 15-м.
После победы на Гран-при Айфеля Хэмилтон сравнялся с рекордом семикратного чемпиона мира немца Михаэля Шумахера, который выиграл 91 этап гонок.
На счету Хэмилтона – первенство в личном зачете чемпионата 2020 года. Напомним, он также шесть раз становился чемпионом мира.
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