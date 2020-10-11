Хэмилтон после победы на Гран-при Айфеля повторил рекорд Шумахера

Британский пилот Льюис Хэмилтон из команды Mercedes выиграл Гран-при Айфеля, сообщает Интерфакс.

Победителем этапа «Формулы-1» Гран-при России стал Валттери Боттас

На очередном этапе чемпионата мира по автогонкам «Формула-1» серебро досталось нидерландцу Максу Ферстаппену (Red Bull), бронза – австралийцу Даниэлю Риккардо (Renault).

Российский гонщик Даниил Квят из команды Alpha Tauri, фпришел на финиш 15-м.

После победы на Гран-при Айфеля Хэмилтон сравнялся с рекордом семикратного чемпиона мира немца Михаэля Шумахера, который выиграл 91 этап гонок.

На счету Хэмилтона – первенство в личном зачете чемпионата 2020 года. Напомним, он также шесть раз становился чемпионом мира.

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ФОТО: https://www.formula1.com
ТЕГИ:ПобедаФормула-1
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