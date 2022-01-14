Хабиб Нурмагомедов заразился COVID-19
Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сдал положительный тест на коронавирус, сообщили представители турнира One Championship.
По их словам, российский боец находится на карантине в гостиничном номере в Сингапуре, куда он прилетел на турнир по смешанным единоборствам ONE: Heavy Hitters.
Нурмагомедов входит в команду бойца Сайгида Изагахмаева, которому предстоит поединок с американцем Джеймсом Накашимой.
Ранее чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Нурмагомедов заявил, что не намерен возобновлять спортивную карьеру.
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