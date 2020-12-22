ВЦИОМ: Хабиб Нурмагомедов признан спортсменом года
Россияне назвали бойца ММА Хабиба Нурмагомедова спортсменом года, следует из представленных на пресс-конференции Всероссийского центра изучения общественного мнения результатов опроса.
Так, 10% респондентов назвали нурмагомедова спортсменом года, вторую строчку по популярности занял Артем Дзюба, на третьем месте теннисист Даниил Медведев. Также в пятерку избранных спортсменов попали хоккеист Александр Овечкин и фигуристка Алина Загитова.
В прошедшем в декабре опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru