ВЦИОМ: Хабиб Нурмагомедов признан спортсменом года

Россияне назвали бойца ММА Хабиба Нурмагомедова спортсменом года, следует из представленных на пресс-конференции Всероссийского центра изучения общественного мнения результатов опроса.

Так, 10% респондентов назвали нурмагомедова спортсменом года, вторую строчку по популярности занял Артем Дзюба, на третьем месте теннисист Даниил Медведев. Также в пятерку избранных спортсменов попали хоккеист Александр Овечкин и фигуристка Алина Загитова.

Названы самые успешные российские спортсмены 2020 года

В прошедшем в декабре опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.



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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:Опрос ВциомСпортсменыНурмагомедов
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