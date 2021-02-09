Нурмагомедов не будет возобновлять спортивную карьеру
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не намерен возобновлять спортивную карьеру. Об этом боец заявил в эфире телеканала «Матч ТВ».
«Я уже как бы отошёл от дела, пусть ребята дерутся за титул. Не хочу, чтобы из-за меня дивизион застаивался», — рассказал Нурмагомедов.
Российский боец UFC объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года, после того как в третий раз защитил титул чемпиона, одержав победу над американцем Джастином Гэтжи. Нурмагомедов объяснил своё решение обещанием матери.
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