Нурмагомедов не будет возобновлять спортивную карьеру

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не намерен возобновлять спортивную карьеру. Об этом боец заявил в эфире телеканала «Матч ТВ».

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«Я уже как бы отошёл от дела, пусть ребята дерутся за титул. Не хочу, чтобы из-за меня дивизион застаивался», — рассказал Нурмагомедов.

Российский боец UFC объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года, после того как в третий раз защитил титул чемпиона, одержав победу над американцем Джастином Гэтжи. Нурмагомедов объяснил своё решение обещанием матери.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпортСпортсменыНурмагомедов
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