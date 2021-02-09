Нурмагомедов не будет возобновлять спортивную карьеру

«Я уже как бы отошёл от дела, пусть ребята дерутся за титул. Не хочу, чтобы из-за меня дивизион застаивался», — рассказал Нурмагомедов.

Российский боец UFC объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года, после того как в третий раз защитил титул чемпиона, одержав победу над американцем Джастином Гэтжи. Нурмагомедов объяснил своё решение обещанием матери.

