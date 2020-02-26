Губерниев послал «в задницу» тех, кто требует от Логинова покаяться
Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в ответ на призывы иностранцев, требующих от биатлониста Александра Логинова признать свою вину и попросить прощения за употребление допинга, в котором его обвиняют, предложил им «идти в задницу».
«Скажу так. Кто всё ещё требует покаяния от биатлониста Логинова, могут смело идти в задницу. Смело!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.
Напомним, что Логинова обвиняют в употреблении запрещенных веществ во время соревнований. Так, на Чемпионате мира в Антхольце в номере российского спортсмена прошли обыски.
Ранее Губерниев обозвал «старым пердуном» четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова, который назвал комментатора – одним из виновников плачевного состояния российского биатлона.
В ответ на это Тихонов в эфире НСН в жесткой форме ответил Губерниеву. «Отвечать этому...., а толку? Сейчас я готовлю более 2 млн нецензурных слов в его адрес – в Facebook, везде, это все ему. Он просто моральный урод!», - заявил спортсмен.
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