Губерниев грубо обозвал Тихонова

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в ответ на критику со стороны четырехкратного чемпиона Олимпийских игр по биатлону Александра Тихонова, обозвал его «старым пердуном».

«Опять завыли какие-то старые пердуны, которые прятали свои глаза в Антхольце. Люблю я биатлонный Ералаш», - написал он, комментируя слова Тихонова, что именно Губерниев является причиной плачевного состояния биатлона в России.

Кроме того, Тихонов ранее раскритиковал главу СБР Владимира Драчева, обвинив его в бездействии во время обысков, которые проходили у российского спортсмена Александра Логинова.

«Что касается СБР и Драчева, то скажу, что за свою жизнь я видел немало идиотов, но такого – впервые», — заявил спортсмен.

Во время чемпионата мира в итальянском Антхольце сборная России выиграла только две медали: золотую и бронзовую. Обе награды для страны принес Александр Логинов. Позднее спортсмена обвинили в употреблении допинга.

