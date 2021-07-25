Минус эмоции, плюс автоматизм. Виталина Бацарашкина о победе на ОИ-2020
Выигравшая в Токио золото российская спортсменка открыла секрет победы.
Невероятно улыбчивая, открытая, целеустремленная. Первая из команды ОКР выигравшая на Играх в Токио золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров Виталина Бацарашкина принимает сегодня поздравления. После победы она открыла свой профиль в инстаграм и теперь ей пишут со всего света.
Болгарка Антоанета Костадинова называлась специалистами безусловным фаворитом олимпийского турнира, но на последнем выстреле ее рука дрогнула… Зато Бацарашкина смогла сконцентироваться, произвести точнейший выстрел в самый нужный момент и стала олимпийской чемпионкой.
«Когда было два очка разницы, я подумала, что всё можно отыграть. Для победы в технических видах спорта, нужна тренированность и навык. И если не тренировать технику, то в какой-то момент ты можешь всё забыть. Когда эмоции перекрывают, то остаётся автоматизм: смотришь на мушку, давишь на палец и вперед…На чемпионате Европы, когда мы стреляли в тире, было +40, а здесь? В Токио, кондиционеры, и я подумала, что если я там отстреляла, то отчего здесь не отстреляться», - улыбается олимпийская чемпионка Игр в Токио.
И тут Виталина добавляет, что не считает сегодняшний результат максимальным, могла бы отстрелять еще лучше. В стрелковую секцию пошла по настоянию родителей.
«Ходила на тхэквондо, каратэ, кикбоксинг, бадминтон, но поняла, что детства у меня не будет с ранними подъемами, попросила родителей меня больше в секции не водить. Но тут появилась стрельба. А вообще люблю компьютерные игры, пару раз ходила на квесты. После Игр на полгода нас отпустили, сбор ближайший только осенью, и я поеду домой, потому что дом – место силы», - делится планами Виталина Бацарашкина.
Из-за плотного графика, пандемии и массы хлопот спортсменка так и не нашла пока времени, чтобы дойти до ЗАГСа с любимым человеком, но не исключает, что теперь займется подготовкой к свадьбе.
Фамилия Бацарашкиной для иностранных дикторов почти непроизносимая, но, справедливости ради, и соотечественники не всегда с ней справляются.
«Мы проходили углубленное медообследование и доктор его проводившей меня назвал Бацарашвили…Долго смеялись», - рассказывает Виталина.
Уроженке Омска Бацарашкиной 24 года, она серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в стрельбе из пневматического пистолета, чемпионка мира 2018 года в смешанных командных соревнованиях, заслуженный мастер спорта России. Младший сержант Вооруженных Сил Российской Федерации.
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