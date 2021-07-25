Минус эмоции, плюс автоматизм. Виталина Бацарашкина о победе на ОИ-2020

Невероятно улыбчивая, открытая, целеустремленная. Первая из команды ОКР выигравшая на Играх в Токио золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров Виталина Бацарашкина принимает сегодня поздравления. После победы она открыла свой профиль в инстаграм и теперь ей пишут со всего света.

Болгарка Антоанета Костадинова называлась специалистами безусловным фаворитом олимпийского турнира, но на последнем выстреле ее рука дрогнула… Зато Бацарашкина смогла сконцентироваться, произвести точнейший выстрел в самый нужный момент и стала олимпийской чемпионкой.

«Когда было два очка разницы, я подумала, что всё можно отыграть. Для победы в технических видах спорта, нужна тренированность и навык. И если не тренировать технику, то в какой-то момент ты можешь всё забыть. Когда эмоции перекрывают, то остаётся автоматизм: смотришь на мушку, давишь на палец и вперед…На чемпионате Европы, когда мы стреляли в тире, было +40, а здесь? В Токио, кондиционеры, и я подумала, что если я там отстреляла, то отчего здесь не отстреляться», - улыбается олимпийская чемпионка Игр в Токио.

И тут Виталина добавляет, что не считает сегодняшний результат максимальным, могла бы отстрелять еще лучше. В стрелковую секцию пошла по настоянию родителей.