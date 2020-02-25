Олимпийский чемпион раскритиковал главу Союза биатлонистов из-за обысков в номере Логинова

По словам олимпийского чемпиона, Драчев не смог выразить свою позицию по поводу обысков даже для иностранных СМИ.

«Он не то что иностранными, русским языком владеет с трудом, а переводчика у СБР не нашлось», - заявил Тихонов.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в эфире НСН рассказал, что решение российского биатлониста Александра Логинова сняться с масс-старта в последний день ЧМ в Италии было личным. При этом Губерниев высказал опасения по поводу дальнейшей карьеры спортсмена. По его мнению, «спортсмена довели».

23 февраля Логинов отказался от участия в масс-старте в заключительный день чемпионата мира. Причиной стали прошедшие накануне обыски в номерах биатлонистов сборной России Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича. По данным посольства России в Риме, улик, говорящих об использовании спортсменами допинга, не найдено.



