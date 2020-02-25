Олимпийский чемпион раскритиковал главу Союза биатлонистов из-за обысков в номере Логинова
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал поведение главы Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева во время инцидента с обысками в номере Александра Логинова на чемпионате мира в Антхольце.
«Что касается СБР и Драчева, то скажу, что за свою жизнь я видел немало идиотов, но такого – впервые. Еще раз хочу извиниться за то, что поддержал его на выборах. СБР абсолютно отсутствует во всех вопросах», - заявил Тихонов sports.ru.
По словам олимпийского чемпиона, Драчев не смог выразить свою позицию по поводу обысков даже для иностранных СМИ.
«Он не то что иностранными, русским языком владеет с трудом, а переводчика у СБР не нашлось», - заявил Тихонов.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в эфире НСН рассказал, что решение российского биатлониста Александра Логинова сняться с масс-старта в последний день ЧМ в Италии было личным. При этом Губерниев высказал опасения по поводу дальнейшей карьеры спортсмена. По его мнению, «спортсмена довели».
23 февраля Логинов отказался от участия в масс-старте в заключительный день чемпионата мира. Причиной стали прошедшие накануне обыски в номерах биатлонистов сборной России Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича. По данным посольства России в Риме, улик, говорящих об использовании спортсменами допинга, не найдено.
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