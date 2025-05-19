В Минкульте заявили, что не будут запрещать «Гарри Поттера» за пропаганду чайлдфри
Иностранные картины, которые не имеют прокатных удостоверений, и в которых присутствует пропаганда чайлдфри (идеология осознанного отказа от деторождения, запрещена в РФ), не подлежат прокату в России, напомнили в Министерстве культуры РФ. Цитату ведомства приводит РБК.
Ранее «Парламентская газета» сообщала, что под запрет со стороны Минкульта с сентября 2025 года может попасть серия фильмов о «Гарри Поттере», например, из-за отсутствия детей у профессора Макгонагалл, а также сериал «Игра Престолов», где персонаж Бриенна Тарт мечтала быть рыцарем и не хотела детей.
В ведомстве напомнили, что критерии пропаганды чайлдфри утверждены Роскомнадзором, а блокировка контента в интернете не входит в полномочия Минкульта.
Основание для отказа в предоставлении прокатных удостоверений на фильмы с пропагандой чайлдфри действует с 2024 года, а приказ Минкультуры РФ фактически «носит технический характер» и «унифицирует нормы Закона о кино и нормы Порядка предоставления (выдачи) прокатного удостоверения на фильм», пояснили в ведомстве.
Ранее главный продюсер кинокомпании «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова заявила НСН, что запрет на упоминание темы чайлдфри при создании сценариев для новых фильмов будет только кстати в контексте укрепления семейных ценностей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru