В Минкульте заявили, что не будут запрещать «Гарри Поттера» за пропаганду чайлдфри

Иностранные картины, которые не имеют прокатных удостоверений, и в которых присутствует пропаганда чайлдфри (идеология осознанного отказа от деторождения, запрещена в РФ), не подлежат прокату в России, напомнили в Министерстве культуры РФ. Цитату ведомства приводит РБК.

Ранее «Парламентская газета» сообщала, что под запрет со стороны Минкульта с сентября 2025 года может попасть серия фильмов о «Гарри Поттере», например, из-за отсутствия детей у профессора Макгонагалл, а также сериал «Игра Престолов», где персонаж Бриенна Тарт мечтала быть рыцарем и не хотела детей.