Кевин Спейси получит в Каннах награду за выдающиеся достижения
Обладателя двух премий «Оскар» американского актёра Кевина Спейси наградят за выдающиеся достижения в кино и телевидении. Об этом пишет The Guardian.
Уточняется, что награду артисту вручат 20 мая на торжественном ужине в честь 10-летия фонда Better World Fund в отеле Carlton в Каннах.
«Спейси будет отмечен не только за десятилетия своего художественного блеска, но и за его непреходящее влияние на кинематограф и искусство», - говорится в заявлении фонда.
Ранее суд присяжных оправдал Кевина Спейси по третьему делу о сексуальном насилии. Первые два суда по подобным делам актёр также выиграл, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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