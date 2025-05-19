Кевин Спейси получит в Каннах награду за выдающиеся достижения

Уточняется, что награду артисту вручат 20 мая на торжественном ужине в честь 10-летия фонда Better World Fund в отеле Carlton в Каннах.

«Спейси будет отмечен не только за десятилетия своего художественного блеска, но и за его непреходящее влияние на кинематограф и искусство», - говорится в заявлении фонда.

Ранее суд присяжных оправдал Кевина Спейси по третьему делу о сексуальном насилии. Первые два суда по подобным делам актёр также выиграл, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

