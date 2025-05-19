Евросоюз и Великобритания заключили оборонное соглашение на 150 млрд евро
Евросоюз и Великобритания заключили соглашение в области безопасности и обороны. Об этом сообщает прес-служба британского правительства.
Отмечается, что достигнутые договорённости позволят Лондону принять участие в европейской программе оборонных кредитов объёмом в 150 млрд евро.
«Новое амбициозное партнёрство... заложит основу для новой эры сотрудничества в области безопасности между Великобританией и Евросоюзом», - говорится в заявлении.
В британском кабмине также подчеркнули, что соглашение «позволит сохранить тысячи рабочих мест в Великобритании и обеспечит экономический рост».
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что большинство из стран Европы не способны обеспечить оборону, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru