Евросоюз и Великобритания заключили оборонное соглашение на 150 млрд евро

Евросоюз и Великобритания заключили соглашение в области безопасности и обороны. Об этом сообщает прес-служба британского правительства.

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Отмечается, что достигнутые договорённости позволят Лондону принять участие в европейской программе оборонных кредитов объёмом в 150 млрд евро.

«Новое амбициозное партнёрство... заложит основу для новой эры сотрудничества в области безопасности между Великобританией и Евросоюзом», - говорится в заявлении.

В британском кабмине также подчеркнули, что соглашение «позволит сохранить тысячи рабочих мест в Великобритании и обеспечит экономический рост».

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что большинство из стран Европы не способны обеспечить оборону, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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