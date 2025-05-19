Госдума предложила ужесточить санкции для иноагентов
Профильная комиссия Госдумы предлагает внести в УК РФ поправки, которые устанавливают санкции к иноагентам выше, чем действующие, заявил депутат Василий Пискарев в Telegram-канале комиссии.
Он отметил, что комиссия считает необходимым ужесточить санкции исходя из текущих вызовов и угроз, учитывая при этом зарубежный опыт.
Он отметил, что Минюст РФ также предложил усовершенствовать законодательство об иностранных агентах. По словам Пискарева, российское законодательство довольно лояльно к этой категории людей, а действующие механизмы привлечения их к ответственности не позволяют в полной мере обеспечить исполнение требований закона.
Пискарев привел в пример Конституцию США, где для иноагентов предусмотрен срок в виде лишения свободы до 10 лет.
Ранее Минюст РФ расширил список иностранных агентов и включил в него правозащитницу Лутфие Зудиеву, политолога Михаила Комина, журналистку Ксению Лученко и видеоблогера Дмитрия Пуркина, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru