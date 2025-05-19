Группа «Ленинград» посвятила песню 100-летию ФК «Зенит»

В клипе лидер коллектива Сергей Шнуров исполняет песню, будучи клиентом кафе-бара. И в этот видеоряд включили кадры с матчей «Зенита».

«Я люблю это всё, да, и как не любить мне. У меня же на лбу надпись «Маде Ин Питер», - поётся в «Фие100».

Ранее в пресс-службе «Зенита» заявили, что своё 100-летие клуб отметит 25 мая 2025 года матчем легенд, в котором участие примут Доменико Кришито, Нико Ломбертс, Анатолий Тимощук, Данни, Андрей Аршавин, Александр Кержаков и другие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

