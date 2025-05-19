Группа «Ленинград» посвятила песню 100-летию ФК «Зенит»
Группа «Ленинград» представила клип на новую версию песни «Фие100». Сам трек, который был опубликован ещё осенью 2024 года, музыканты посвятили Санкт-Петербургу, а премьера видеоряда они приурочили к 100-летию питерского футбольного клуба «Зенит».
В клипе лидер коллектива Сергей Шнуров исполняет песню, будучи клиентом кафе-бара. И в этот видеоряд включили кадры с матчей «Зенита».
«Я люблю это всё, да, и как не любить мне. У меня же на лбу надпись «Маде Ин Питер», - поётся в «Фие100».
Ранее в пресс-службе «Зенита» заявили, что своё 100-летие клуб отметит 25 мая 2025 года матчем легенд, в котором участие примут Доменико Кришито, Нико Ломбертс, Анатолий Тимощук, Данни, Андрей Аршавин, Александр Кержаков и другие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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