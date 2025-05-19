Губернатор Гладков призвал выпускников школ не праздновать в кафе последние звонки

По его мнению, дети могут увидеть плохой пример со стороны родителей в ходе посиделок в ресторанах. Он добавил, что куда лучше провести выпускные и последние звонки в школах, а не где-либо еще.

Гладков также отметил, что все праздничные мероприятия должны завершиться не позднее 18 часов вечера. Причина для этого — сложная обстановка в регионе. Последние звонки в России в 2025 году состоятся 24 мая, а выпускные вечера запланированы на 28 июня.

Ранее Гладков предложил лишать подростков образования за критику СВО, напоминает НСН.

