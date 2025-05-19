Джо Байден заявил, что рак касается каждого

Рак касается каждого из людей. Об этом в своих соцсетях заявил экс-президент США Джо Байден.

У Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты

Комментируя информацию об обнаружении у него агрессивной формы рака, 82-летний политик отметил, что люди становятся сильнее «именно в самые трудные моменты жизни».

«Благодарю за вашу любовь и поддержку», — написал Байден, добавив, что в настоящее время обсуждает со своей семьёй варианты лечения.

Ранее действующий американский лидер Дональд Трамп заявил, что он и его супруга Меланья опечалены известиями о диагностированном у Байдена раке, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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