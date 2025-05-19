Депутат Толстой выразил уверенность в том, что Конституцию РФ ждут изменения

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЮФ-2025) он отметил, после начала специальной военной операции в стране «очень многое изменилось».

«Уверен, что эти изменения в Конституцию ещё нам предстоят. И, может быть, они будут гораздо более существенными, чем те, которые мы обсуждали пять лет назад», - заключил парламентарий.

Ранее 97 депутатов Госдумы заявили, что повышение штрафов за нарушения ПДД, которое состоялось 1 января 2025 года, нарушает Конституцию РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».