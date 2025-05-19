Россия введет цифровой код для въезда иностранцев

Утверждается, что всем иностранцам, которым не требуется виза, придется получать QR-код через сервис «Госуслуги RuID». Это станет обязательным условием, чтобы пересечь границу.

Для оформления нового документа потребуется создать свой личный кабинет, загрузить фотографию и заполнить информацию о персональных данных. Также необходимо будет указывать примерный период пребывания в стране. Уточняется, что эта процедура не распространится на детей младше 6 лет, граждан Белоруссии, а также имеющих разрешение на временное проживание или вид на жительство в России.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предложил запретить мигрантам перевозить семьи в Россию, напоминает НСН.

