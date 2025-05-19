Россия введет цифровой код для въезда иностранцев
Для въезда на территорию Россию гражданам стран с безвизовым режимом потребуется зарегистрировать специальный цифровой код. Об этом сообщает консульский отдел посольства Узбекистана в РФ.
Утверждается, что всем иностранцам, которым не требуется виза, придется получать QR-код через сервис «Госуслуги RuID». Это станет обязательным условием, чтобы пересечь границу.
Для оформления нового документа потребуется создать свой личный кабинет, загрузить фотографию и заполнить информацию о персональных данных. Также необходимо будет указывать примерный период пребывания в стране. Уточняется, что эта процедура не распространится на детей младше 6 лет, граждан Белоруссии, а также имеющих разрешение на временное проживание или вид на жительство в России.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предложил запретить мигрантам перевозить семьи в Россию, напоминает НСН.
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