Концерты группы «Ленинград» отказались запрещать в Новосибирской области

Активисты, выступавшие от лица Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей, обращались к губернатору Новосибирской области, мэру Новосибирска, директору концертной площадки «Арена», а также руководителям министерств культуры, физкультуры и спорта. Общественники утверждали, что творчество группы «Ленинград» изобилует ненормативной лексикой, пропагандирует употребление, алкоголя и курения, подрывает авторитет матери и отца.

В департаменте информполитики правительства Новосибирской области отметили, что артисты подпишут гарантии соблюдения закона, а на концерте будет возрастной ценз 18+, а в зоне контроля билетов будут обязательно проверять оригиналы паспортов.

Ранее певица Лолита Милявская записала видео с нецензурной бранью в адрес «Союза добровольцев Донбасса», добивавшихся отмены ее выступления в Ижевске. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

