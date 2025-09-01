В воскресенье 31 августа «Краснодар» играл в Москве с ЦСКА, а сама игра закончилась со счетом 1:1. Ничья позволила краснодарской команде выйти на чистое первое место с 16 очками, а ЦСКА расположился на второй строчке, имея в активе 15 очков.



Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» и «Динамо» Юрий Семин оценил в эфире НСН игру футбольного «Динамо» в новом сезоне.

