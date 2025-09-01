Главный тренер «Краснодара» оценил шансы ЦСКА на чемпионство
Главный тренер действующего чемпиона России по футболу «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что ЦСКА может побороться за самые высокие места в турнирной таблице. Специалист отметил, что армейский клуб выпускает много игроков в атаку и очень опасен в переходных фазах и прессинге.
«Думаю, они по праву находятся на втором месте в таблице, они будут бороться за самые высокие места, это сто процентов», — заявил он «Газете.Ru».
В воскресенье 31 августа «Краснодар» играл в Москве с ЦСКА, а сама игра закончилась со счетом 1:1. Ничья позволила краснодарской команде выйти на чистое первое место с 16 очками, а ЦСКА расположился на второй строчке, имея в активе 15 очков.
Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» и «Динамо» Юрий Семин оценил в эфире НСН игру футбольного «Динамо» в новом сезоне.
