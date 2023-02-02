Глава ОКР: Требование МОК к атлетам выразить политическую позицию недопустимо

Позиция Международного олимпийского комитета об обязательном требовании к спортсменам выразить свою политическую позицию в качестве одного из условий допуска к соревнованиям абсолютно неприемлема. С таким комментарием выступил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Глава ОКР прокомментировал заявление специальных докладчиков Организации Объединённых Наций о том, что ООН считает недопустимой дискриминацию российских и белорусских спортсменов по признаку национальности. Как подчеркнул Поздняков, российская сторона уже неоднократно заявляла, что её атлеты должны быть допущены к международным состязаниям на общих основаниях, без дополнительных условий и ограничений.

МОК отверг критику Киева относительно допуска российских спортсменов к Олимпиаде

Он также акцентировал внимание на том, что в ООН четко указали на недопустимость требования от спортсменов выражать свою политическую позицию в качестве одного из условий допуска. Как пояснили эксперты, такие требования открывают возможности для давления и интерпретаций.

МОК на прошлой неделе предложил допустить российских спортсменов до международных стартов в нейтральном статусе при условии, что они не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции.

Речь, в частности, идёт о допуске на летнюю Олимпиаду в Париже 2024 года. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил НСН, что не верит в допуск отечественных спортсменов до Игр. Он объяснил это тем, что ряд стран готовы бойкотировать Олимпиаду, если в ней примут участие россияне.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:СпецоперацияМОКОКР
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры