Глава ОКР: Требование МОК к атлетам выразить политическую позицию недопустимо

Он также акцентировал внимание на том, что в ООН четко указали на недопустимость требования от спортсменов выражать свою политическую позицию в качестве одного из условий допуска. Как пояснили эксперты, такие требования открывают возможности для давления и интерпретаций.

МОК на прошлой неделе предложил допустить российских спортсменов до международных стартов в нейтральном статусе при условии, что они не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции.

Речь, в частности, идёт о допуске на летнюю Олимпиаду в Париже 2024 года. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил НСН, что не верит в допуск отечественных спортсменов до Игр. Он объяснил это тем, что ряд стран готовы бойкотировать Олимпиаду, если в ней примут участие россияне.

