МОК отверг критику Киева относительно допуска российских спортсменов к Олимпиаде
Международный олимпийский комитет (МОК) отверг критику со стороны Украины и ряда западных стран, выступающих против участия российских спортсменов в Играх в 2024 году. Об этом сообщает Reuters.
Ранее в МОК допустили, что в Олимпиаде смогут принять участие россияне и белорусы, которые не поддержали проведение спецоперации на Украине. Киев раскритиковал это решение. В частности, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что МОК якобы подкуплен Россией, пишет «Свободная пресса».
«МОК самым решительным образом отвергает это и другие клеветнические заявления. Они не могут служить основой для какой-либо конструктивной дискуссии», — отмечается в заявлении организации.
Между тем в Минспорта Польши заявили, что страна совместно с Великобританией могут создать коалицию против участия РФ и Белоруссии в Олимпиаде, напоминает RT.
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