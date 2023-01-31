МОК отверг критику Киева относительно допуска российских спортсменов к Олимпиаде

Ранее в МОК допустили, что в Олимпиаде смогут принять участие россияне и белорусы, которые не поддержали проведение спецоперации на Украине. Киев раскритиковал это решение. В частности, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что МОК якобы подкуплен Россией, пишет «Свободная пресса».

«МОК самым решительным образом отвергает это и другие клеветнические заявления. Они не могут служить основой для какой-либо конструктивной дискуссии», — отмечается в заявлении организации.

Между тем в Минспорта Польши заявили, что страна совместно с Великобританией могут создать коалицию против участия РФ и Белоруссии в Олимпиаде, напоминает RT.

