«Бойкот и противодействие»: Губерниев не верит, что Россия поедет на Олимпиаду-2024

«Российские и белорусские спортсмены пока никуда не поехали, это всего лишь разговоры. Практических шагов на данный момент нет никаких. Сейчас речь идет о том, чтобы сформировать условия допуска. Мы ждем конкретных практических шагов от МОК. Надо быть готовым к тому, что будет мощное противодействие, бойкот и так далее. По-прежнему не очень верю, что наши спортсмены поедут на ближайшие две Олимпиады. Украина, Латвия говорят, что бойкотируют игры, а также ряд других стран, это очень серьезная история, которую необходимо принимать во внимание. Главное, чтобы допустили в любом статусе, пусть и нейтральном, а наши спортсмены нормально подготовятся без всякого прессинга и поедут выступать», - сказал Губерниев.

В декабре 2022 года идею вернуть Россию на Олимпиаду высказал президент Франции Эммануэль Макрон. Он отмечал, что на Играх-2024 должны присутствовать все страны, включая те, что находятся в состоянии конфликта. Предложение пригласить россиян на Олимпиаду в Париже вызвало негатив в Киеве и Риге. Президент Украины Владимир Зеленский тогда написал Макрону письмо с просьбой не допустить российских спортсменов до соревнований, иначе Киев планирует бойкотировать Олимпиаду. Вопрос о бойкоте должен быть рассмотрен в стране 3 февраля.

Аналогично настроены к россиянам и в Латвии. При этом РИА Новости со ссылкой на польское агентство IAF сообщало, что Польша и Великобритания и вовсе намерены создать коалицию против участия России и Белоруссии на Олимпиаде-2024.

