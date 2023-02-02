«Бойкот и противодействие»: Губерниев не верит, что Россия поедет на Олимпиаду-2024
Нужно принимать во внимание, что ряд стран готовы бойкотировать Игры, если в них будут участвовать российские спортсмены, отметил в эфире НСН Дмитрий Губерниев.
Россия ждет конкретных практических шагов от Международного олимпийского комитета (МОК) об условиях допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в 2024 году, однако слабо верится, что их все же допустят, заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с НСН.
Накануне телеканал CNN со ссылкой на электронное письмо представителей Paris 2024 сообщил, что российские и белорусские спортсмены поедут на Олимпийские игры в 2024 году. Отмечается, что допуск атлетов подтвердили организаторы международных соревнований. Тем не менее, указывается, что будут соблюдены санкции, ранее введенные МОК: спортсмены из двух стран смогут участвовать в Играх в качестве «нейтральных спортсменов». Дмитрий Губерниев указал, что не важно, в каком статусе будут выступать российские спортсмены.
«Российские и белорусские спортсмены пока никуда не поехали, это всего лишь разговоры. Практических шагов на данный момент нет никаких. Сейчас речь идет о том, чтобы сформировать условия допуска. Мы ждем конкретных практических шагов от МОК. Надо быть готовым к тому, что будет мощное противодействие, бойкот и так далее. По-прежнему не очень верю, что наши спортсмены поедут на ближайшие две Олимпиады. Украина, Латвия говорят, что бойкотируют игры, а также ряд других стран, это очень серьезная история, которую необходимо принимать во внимание. Главное, чтобы допустили в любом статусе, пусть и нейтральном, а наши спортсмены нормально подготовятся без всякого прессинга и поедут выступать», - сказал Губерниев.
В декабре 2022 года идею вернуть Россию на Олимпиаду высказал президент Франции Эммануэль Макрон. Он отмечал, что на Играх-2024 должны присутствовать все страны, включая те, что находятся в состоянии конфликта. Предложение пригласить россиян на Олимпиаду в Париже вызвало негатив в Киеве и Риге. Президент Украины Владимир Зеленский тогда написал Макрону письмо с просьбой не допустить российских спортсменов до соревнований, иначе Киев планирует бойкотировать Олимпиаду. Вопрос о бойкоте должен быть рассмотрен в стране 3 февраля.
Аналогично настроены к россиянам и в Латвии. При этом РИА Новости со ссылкой на польское агентство IAF сообщало, что Польша и Великобритания и вовсе намерены создать коалицию против участия России и Белоруссии на Олимпиаде-2024.
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