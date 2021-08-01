Глава ОКР прокомментировал неоправдавшиеся надежды на медали дзюдоистов и пловцов
Станислав Поздняков считает, что спортивные эксперты и тренеры выяснят причины не самых удачных выступлений российских дзюдоистов и пловцов на Олимпиаде-2020 в Токио.
Российский боксер Имам Хатаев завоевал «бронзу» в весовой категории до 81 кг на Олимпийских играх и принес сборной России 38-ю награду.
Спортсмен в полуфинале проиграл по очкам представителю Британии Бенджамину Уиттакеру - 1:4.
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал спецкору Telegram-канала «Радиоточка НСН» на Олимпиаде в Токио Наталье Шатовой итоги не самых удачных, по мнению журналистов, выступлений российских дзюдоистов и пловцов на Олимпиаде в Токио.
«Дзюдо завоевало три бронзовых медали. Да, это не тот результат, на который рассчитывала Всероссийская федерация (дзюдо – прим. НСН). С причинами такого результата надо разбираться экспертам и специалистам. К большому сожалению, я экспертом в дзюдо не являюсь. Считаю, что логично дождаться тренерского совета Федерации и на экспертном уровне подвести итог выступления», - предложил глава ОКР.
Станислав Поздняков также высказал мнение по поводу выступлений российских пловцов, которые, считают журналисты, могли бы принести еще больший успех нашей стране. Глава ОКР придерживается другого мнения.
«Замечательные выступления – две золотые медали. Это хороший результат для нашего плавания, которое на протяжении долгих лет оставалось без золотых медалей на Олимпийских играх. Понятно, что хочется всего и сразу, но так в жизни не бывает. Понятно, что нужна большая работа, чтобы появились новые золотые медали», - поддержал Поздняков спортсменов.
Напомним, специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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