Глава ОКР прокомментировал неоправдавшиеся надежды на медали дзюдоистов и пловцов

Станислав Поздняков считает, что спортивные эксперты и тренеры выяснят причины не самых удачных выступлений российских дзюдоистов и пловцов на Олимпиаде-2020 в Токио. 

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал спецкору Telegram-канала «Радиоточка НСН» на Олимпиаде в Токио Наталье Шатовой итоги не самых удачных, по мнению журналистов, выступлений российских дзюдоистов и пловцов на Олимпиаде в Токио.

«Дзюдо завоевало три бронзовых медали. Да, это не тот результат, на который рассчитывала Всероссийская федерация (дзюдо – прим. НСН). С причинами такого результата надо разбираться экспертам и специалистам. К большому сожалению, я экспертом в дзюдо не являюсь. Считаю, что логично дождаться тренерского совета Федерации и на экспертном уровне подвести итог выступления», - предложил глава ОКР.

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Станислав Поздняков также высказал мнение по поводу выступлений российских пловцов, которые, считают журналисты, могли бы принести еще больший успех нашей стране. Глава ОКР придерживается другого мнения.

«Замечательные выступления – две золотые медали. Это хороший результат для нашего плавания, которое на протяжении долгих лет оставалось без золотых медалей на Олимпийских играх. Понятно, что хочется всего и сразу, но так в жизни не бывает. Понятно, что нужна большая работа, чтобы появились новые золотые медали», - поддержал Поздняков спортсменов.

Напомним, специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
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