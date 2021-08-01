Глава ОКР прокомментировал неоправдавшиеся надежды на медали дзюдоистов и пловцов

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал спецкору Telegram-канала «Радиоточка НСН» на Олимпиаде в Токио Наталье Шатовой итоги не самых удачных, по мнению журналистов, выступлений российских дзюдоистов и пловцов на Олимпиаде в Токио.

«Дзюдо завоевало три бронзовых медали. Да, это не тот результат, на который рассчитывала Всероссийская федерация (дзюдо – прим. НСН). С причинами такого результата надо разбираться экспертам и специалистам. К большому сожалению, я экспертом в дзюдо не являюсь. Считаю, что логично дождаться тренерского совета Федерации и на экспертном уровне подвести итог выступления», - предложил глава ОКР.