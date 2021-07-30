Российский дзюдоист Башаев стал бронзовым призёром Олимпиады в Токио

Российский дзюдоист Тамерлан Башаев, выступающий в весовой категории свыше 100 кг, завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр, сообщает специальный корреспондент НСН из Токио.

В схватке за третье место россиянин победил украинца Якова Хаммо и выиграл 33-ю медаль для сборной России, которая в медальном зачёте пока занимает четвёртое место.

Ранее бронзовым призёром Олимпиады в Токио стал российский дзюдоист Нияз Ильясов, выступающий в весовой категории до 100 кг, сообщает RT.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».