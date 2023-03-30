Глава МОК назвал причину ввода санкции против России

Он пояснил, что «военные действия, начавшиеся между Олимпиадой и Паралимпиадой» 2022 года, являются нарушением олимпийского перемирия.

По его словам, МОК должен был принять меры солидарности с Украиной, как ранее комитет поддерживал Йемен, Эфиопию, Сирию и многие другие страны.

«Например, мы рассматривали вопрос Йемена... атлеты из этой страны, несмотря на бедность, принимали участие в соревнованиях и встречались со спортсменами из стран, которые бомбили их страну», - напомнил Бах.

Глава МОК также добавил, что вопрос об олимпийском перемирии на время летних Игр 2024 года в Париже относится к генеральной ассамблее ООН, и инициировать эту процедуру должно правительство Франции.

Ранее Бах заявил, что исполком комитета рекомендовал допускать на турниры российских спортсменов, которые не поддержали спецоперацию на Украине и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности, сообщает RT.

