«Невыполнимые». Тренер сборной РФ по лыжам раскритиковал критерии МОК по допуску россиян
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов говорит о желании организации усидеть на двух стульях, сообщает NEWS.ru.
По его словам, МОК вроде бы разрешил спортсменам из России участвовать в Олимпийских играх, однако одновременно поставил невыполнимые для этого условия.
«Это абсолютно неприемлемые условия для допуска спортсменов», — заключил Бородавко.
Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что исполком комитета рекомендовал допускать на турниры российских спортсменов, которые не поддержали спецоперацию на Украине и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности, сообщает RT.
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