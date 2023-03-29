«Невыполнимые». Тренер сборной РФ по лыжам раскритиковал критерии МОК по допуску россиян

По его словам, МОК вроде бы разрешил спортсменам из России участвовать в Олимпийских играх, однако одновременно поставил невыполнимые для этого условия.

«Это абсолютно неприемлемые условия для допуска спортсменов», — заключил Бородавко.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что исполком комитета рекомендовал допускать на турниры российских спортсменов, которые не поддержали спецоперацию на Украине и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности, сообщает RT.