«В анналы истории»: Вокалист «СЛОТ» в день рождения группы вспомнил про Нуки
Игорь Лобанов заявил НСН, что группа очень довольна Дарьей Равдиной, а вот с Нуки пока «контакта нет», но в 24-летие коллектива про нее не забыли.
Лидер рок-группы «СЛОТ» Игорь «Кэш» Лобанов заявил НСН, что в 2025 году коллективу удалось войти в «анналы истории» десятым альбомом, а в 2026 году выйдет книга, где музыканты предстанут «со всеми потрохами».
«СЛОТ» отмечает сегодня день рождения – 24 года. Группа была основана 2 февраля 2002 года. В честь праздника Лобанов раскрыл, с какими итогами они подошли к этой дате, будут ли ее отмечать, и поздравила ли коллектив экс-солистка Нуки (Дарья Ставрович).
«Сейчас пишем книгу, которая, видимо, появится осенью. Это третья попытка ее написать, нам все ничего не нравилось. Сейчас, надеюсь, со всеми потрохами предстанем перед публикой. Что касается творческого пути, то надеюсь, что он не закончился, и еще нам много чего предстоит. В 2025 мы выпустили альбом, который давно «торчали» народу. Потом у нас был тур, из-за чего оттянули креатив альбома, поэтому он вышел только 7 ноября. Но, тем не менее, пройдена некая веха, какой-то рубеж, и мы его зафиксировали, он теперь во всех анналах истории. Так что у «СЛОТ» теперь есть десятый номерной альбом («x10». - Прим. НСН). Прослушивания хорошие. Отмечать юбилей планируем в следующем году, потому что 24 года – какая-то неровная дата», - рассказал он.
Говоря о новой вокалистке группы Дарье Равдиной, которая пришла в коллектив 26 июля 2024 года, Лобанов еще раз заметил, какой удачной была эта встреча.
«На самом деле, мы забрали единственный возможный вариант в моменте. И сделали это в четвертый раз. Спасибо всем, кто за нами следит и к нам направляет людей», - отметил он.
Что касается предыдущей вокалистки – Дарьи Ставрович (Нуки), то собеседник НСН раскрыл, что пока их общение прервано.
«Пока у нас нет контакта. Нам нужно время, видимо, очень приличное, чтобы отдохнуть друг от друга. На самом деле, я вчера аккуратненько поздравил ее в собственном Telegram-канале. Использовал там новый аллегорический хештег, чтобы не раздражать никого», - подытожил он.
Ранее Лобанов в пресс-центре НСН говорил, что работу над юбилейным альбомом группы «x10» (десятый альбом группы. - Прим. НСН) можно назвать нервной, так как она велась в сжатые сроки, но результат получился достойным, а новая вокалистка Равдина привнесла в дебютный для нее релиз особую энергию и позитив.
