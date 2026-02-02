Лидер рок-группы «СЛОТ» Игорь «Кэш» Лобанов заявил НСН, что в 2025 году коллективу удалось войти в «анналы истории» десятым альбомом, а в 2026 году выйдет книга, где музыканты предстанут «со всеми потрохами».

«СЛОТ» отмечает сегодня день рождения – 24 года. Группа была основана 2 февраля 2002 года. В честь праздника Лобанов раскрыл, с какими итогами они подошли к этой дате, будут ли ее отмечать, и поздравила ли коллектив экс-солистка Нуки (Дарья Ставрович).

«Сейчас пишем книгу, которая, видимо, появится осенью. Это третья попытка ее написать, нам все ничего не нравилось. Сейчас, надеюсь, со всеми потрохами предстанем перед публикой. Что касается творческого пути, то надеюсь, что он не закончился, и еще нам много чего предстоит. В 2025 мы выпустили альбом, который давно «торчали» народу. Потом у нас был тур, из-за чего оттянули креатив альбома, поэтому он вышел только 7 ноября. Но, тем не менее, пройдена некая веха, какой-то рубеж, и мы его зафиксировали, он теперь во всех анналах истории. Так что у «СЛОТ» теперь есть десятый номерной альбом («x10». - Прим. НСН). Прослушивания хорошие. Отмечать юбилей планируем в следующем году, потому что 24 года – какая-то неровная дата», - рассказал он.