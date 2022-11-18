На стадионах ЧМ-2022 в Катаре не будут продавать пиво

Организаторы чемпионата мира в Катаре запретили продажу пива на всех восьми стадионах, на которых будут проходить матчи турнира. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола.

«После переговоров между властями принимающей страны и ФИФА было принято решение сосредоточить продажу алкогольных напитков на Фестивале болельщиков ФИФА, других фан-направлениях и лицензированных площадках, убрав точки продажи пива с периметра стадиона Катара, где будет проводиться чемпионат мира по футболу 2022 года», — говорится в заявлении ФИФА.

Месси назвал главных претендентов на победу в чемпионате мира в Катаре

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Действующим обладателем кубка мирового первенства является сборная Франции.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: fifa.com
ТЕГИ:FifaПивоФутболистыФутболист
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры