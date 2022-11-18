На стадионах ЧМ-2022 в Катаре не будут продавать пиво
Организаторы чемпионата мира в Катаре запретили продажу пива на всех восьми стадионах, на которых будут проходить матчи турнира. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола.
«После переговоров между властями принимающей страны и ФИФА было принято решение сосредоточить продажу алкогольных напитков на Фестивале болельщиков ФИФА, других фан-направлениях и лицензированных площадках, убрав точки продажи пива с периметра стадиона Катара, где будет проводиться чемпионат мира по футболу 2022 года», — говорится в заявлении ФИФА.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Действующим обладателем кубка мирового первенства является сборная Франции.
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