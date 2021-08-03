Гимнастка Симона Байлз осталась без золота на Олимпиаде в Токио

На данный момент в командном медальном зачете лидируют Китай (68 медалей, в том числе 32 золотых), США (68 медалей, 22 золотых) и Япония (34 медали, 18 золотых). Российские олимпийцы идут на 6 месте (50 медалей, в том числе 12 золотых).

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

