Гимнастка Симона Байлз осталась без золота на Олимпиаде в Токио

На Олимпиаде-2020 в Токио разыгран последний комплект медалей в соревнования по спортивной гимнастике.

Четырехкратная олимпийская чемпионка, американка Симона Байлз не смогла повторить успех Олимпиады-2016 в Рио-де Жанейро и заняла третье место в упражнениях на бревне.

Российские гимнастки впервые завоевали золото в командном турнире на Олимпиаде

Первое и второе места заняли китаянки Гуань Ченчен и Сицзин Тан.

Российская гимнастка Владислава Уразова заняла восьмое место.

Как отмечает «Интерфакс», на Олимпиаде в Токио Байлз испытывала психологические проблемы. Сначала она снялась с соревнований в командном многоборье, потом отказалась от участия в личных дисциплинах.

СМИ: Гимнастка Байлз снялась с командного многоборья Олимпиады из-за психологических проблем

На данный момент в командном медальном зачете лидируют Китай (68 медалей, в том числе 32 золотых), США (68 медалей, 22 золотых) и Япония (34 медали, 18 золотых). Российские олимпийцы идут на 6 месте (50 медалей, в том числе 12 золотых).

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:Спортивная ГимнастикаОлимпиада
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