Лукашенко назвал провокацией удар ВСУ по белорусскому автобусу под Брянском

Как отметил глава республики, у страны конфликт «за забором, а иногда и ближе», что подтверждают разного рода провокации. Лукашенко подчеркнул, что автобус из Белоруссии был атакован украинским беспилотником, водитель транспортного средства видел несколько дронов, которые «жужжали и летали над автобусом».

Как сообщает близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал «Пул первого», политик предупредил о последствиях провокаций и попыток втянуть Минск в конфликт. По его словам, они «плохо обойдутся тем, кто пытается это сделать», пишет RT. Также президент отметил, что Белоруссия ждет от украинской стороны честного ответа относительно инцидента.

Ранее ВСУ ударили по автобусу с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области. В результате погибла сопровождавшая ребят женщина, пострадали шесть человек.

