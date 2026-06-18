Лукашенко назвал провокацией удар ВСУ по белорусскому автобусу под Брянском
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал атаку на белорусский автобус с детьми в Брянской области. Слова политика приводит БЕЛТА.
Как отметил глава республики, у страны конфликт «за забором, а иногда и ближе», что подтверждают разного рода провокации. Лукашенко подчеркнул, что автобус из Белоруссии был атакован украинским беспилотником, водитель транспортного средства видел несколько дронов, которые «жужжали и летали над автобусом».
Как сообщает близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал «Пул первого», политик предупредил о последствиях провокаций и попыток втянуть Минск в конфликт. По его словам, они «плохо обойдутся тем, кто пытается это сделать», пишет RT. Также президент отметил, что Белоруссия ждет от украинской стороны честного ответа относительно инцидента.
Ранее ВСУ ударили по автобусу с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области. В результате погибла сопровождавшая ребят женщина, пострадали шесть человек.
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