Виноваты комары: Вакцину от лихорадки Западного Нила могут сделать за полгода
Анатолий Альтштейн заявил НСН, что в связи с изменениями климата количество комаров, которые могут переносить лихорадку Западного Нила, увеличивается.
Вакцину от лихорадки Западного Нила можно сделать за полгода, пока такой необходимости в России нет, заявил НСН профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Российские ученые проанализировали маршруты завоза и распространения вируса лихорадки Западного Нила по территории страны. Патоген переносится перелетными птицами, поэтому очаги инфекции возникают и исчезают во многом хаотично. При этом средняя скорость его продвижения на новые территории составляет около 92 км в год. Если эта тенденция сохранится, может возникнуть необходимость в разработке вакцины против лихорадки, поскольку специфического лечения заболевания на сегодняшний день не существует, пишут «Известия». Альтштейн объяснил, что свою роль сыграли и комары.
«Распространение на 92 километра в год – это условная статистика. Вирус передается комарами, которых обычно у нас почти нет. Но в последнее время в связи с изменениями климата количество комаров, которые могут этот вирус переносить, увеличивается. Эта статистика говорит о том, как распространяются комары, они идут дальше к северу, хотя раньше были только на юге», — объяснил он.
При этом вирусолог отметил, что вакцину при необходимости можно разработать довольно быстро.
«Я думаю, что предварительные работы в этом отношении ведутся. Как только Минздрав даст указание, вакцина такая будет сделана очень быстро. При современных методах ее можно разработать за полгода. Основу вакцины можно сделать за две-три недели, дальше идет время на испытание. Если все хорошо, если есть деньги на испытание, процесс может занять до шести месяцев. Вакцина этого рода в целом есть, просто распространение этого вируса в нашей стране незначительное. Где ее применять эту вакцину, кто ее будет потреблять? Пока такой необходимости нет, но в запасе ее надо иметь, работать над этим. Но сейчас лихорадка Западного Нила для России не является серьезной проблемой», — заключил собеседник НСН.
В России обитают переносчики лихорадки Западного Нила, это не только комары, но и клещи, заявил НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Лукашенко назвал провокацией удар ВСУ по белорусскому автобусу с детьми под Брянском
- Виноваты комары: Вакцину от лихорадки Западного Нила могут сделать за полгода
- Память и вдохновение: Премия Балабанова станет ориентиром для честного кино
- Ушаков: Кушнер и Уиткофф в ближайшее время посетят Россию
- Скоро закончатся? Генерал Липовой объяснил, как дроны ВСУ долетают до Москвы
- При атаке БПЛА в Московской области пострадали 16 человек
- США пересмотрят размещение своих сил в Европе
- «Критические времена»: Как кризис Volkswagen повлияет на всю Германию
- Бензин и рыбалка: Почему россияне резко пересели на пикапы
- В Минстрое анонсировали изменение правил семейной ипотеки