Вакцину от лихорадки Западного Нила можно сделать за полгода, пока такой необходимости в России нет, заявил НСН профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Российские ученые проанализировали маршруты завоза и распространения вируса лихорадки Западного Нила по территории страны. Патоген переносится перелетными птицами, поэтому очаги инфекции возникают и исчезают во многом хаотично. При этом средняя скорость его продвижения на новые территории составляет около 92 км в год. Если эта тенденция сохранится, может возникнуть необходимость в разработке вакцины против лихорадки, поскольку специфического лечения заболевания на сегодняшний день не существует, пишут «Известия». Альтштейн объяснил, что свою роль сыграли и комары.