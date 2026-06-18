Ушаков: Кушнер и Уиткофф в ближайшее время посетят Россию

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять главы США Джаред Кушнер посетят Россию в ближайшее время. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с ИС «Вести».

По его словам, сейчас оба переговорщика заняты вопросами урегулирования в Иране. Они будут присутствовать при начале работы по основному соглашению между США и республикой, пишет RT.

«Поэтому конкретные даты визита в Москву пока еще не определены», - подчеркнул Ушаков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Уиткоффа и Кушнера ожидают в России после подписания меморандума США и Ирана.

