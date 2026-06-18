Ушаков: Кушнер и Уиткофф в ближайшее время посетят Россию
Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять главы США Джаред Кушнер посетят Россию в ближайшее время. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с ИС «Вести».
По его словам, сейчас оба переговорщика заняты вопросами урегулирования в Иране. Они будут присутствовать при начале работы по основному соглашению между США и республикой, пишет RT.
«Поэтому конкретные даты визита в Москву пока еще не определены», - подчеркнул Ушаков.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Уиткоффа и Кушнера ожидают в России после подписания меморандума США и Ирана.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Ушаков: Кушнер и Уиткофф в ближайшее время посетят Россию
- Скоро закончатся? Генерал Липовой объяснил, как дроны ВСУ долетают до Москвы
- При атаке БПЛА в Московской области пострадали 16 человек
- США пересмотрят размещение своих сил в Европе
- «Критические времена»: Как кризис Volkswagen повлияет на всю Германию
- Бензин и рыбалка: Почему россияне резко пересели на пикапы
- В Минстрое анонсировали изменение правил семейной ипотеки
- В Белгородской области при атаке БПЛА на автомобиль погиб человек
- Министр обороны Канады призвал начать разговор об окончании украинского конфликта
- Делают бизнес: Как блогеры запугивают застройщиков жалобами на дефекты