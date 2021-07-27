Российские гимнастки впервые завоевали золото в командном турнире на Олимпиаде
Женская сборная России по спортивной гимнастике впервые в своей истории выиграла командные соревнования на Олимпийских Играх.
На состязаниях в Токио Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова набрали 169,528 балла, обойдя своих соперниц их США и Великобритании.
Медаль российских гимнасток стала для национальной команды шестой по счету наградой высшей пробы на Олимпиаде-2020.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвящённые главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,2 млн+23 032 / сут.
Умерли
155 тыс.+779 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+20 116 / сут.
- Россия внесла в ООН первый в мире проект конвенции о борьбе с киберпреступностью
- Опрос: Рейтинг Зеленского упал до 27,7%
- Россиянам предложили отмечать День качества в ноябре
- Российский тхэквондист Ларин завоевал олимпийское золото в весе свыше 80 кг
- Российские гимнастки впервые завоевали золото в командном турнире на Олимпиаде
- Шнуров отказался платить Алисе Вокс 19 млн рублей
- Вирусолог: пятна перед глазами после перенесенного COVID-19 говорят о тромбах
- В Чечне непривитым от COVID-19 запретили посещать магазины и мечети
- СМИ: Гимнастка Байлз снялась с командного многоборья Олимпиады из-за психологических проблем
- СМИ сообщили о погибших и пострадавших при взрыве на химпредприятии в Германии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru