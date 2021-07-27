Российские гимнастки впервые завоевали золото в командном турнире на Олимпиаде

Женская сборная России по спортивной гимнастике впервые в своей истории выиграла командные соревнования на Олимпийских Играх.



На состязаниях в Токио Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова набрали 169,528 балла, обойдя своих соперниц их США и Великобритании.



Медаль российских гимнасток стала для национальной команды шестой по счету наградой высшей пробы на Олимпиаде-2020.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвящённые главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

