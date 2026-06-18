США пересмотрят размещение своих сил в Европе
Пентагон пересмотрит размещение военных США в Европе. Об этом рассказал глава ведомства Пит Хегсет.
По его словам, Соединенные Штаты запускают шестимесячный процесс пересмотра размещения американских войск и их базирования в Европе. При этом мероприятие может занять менее полугода, отмечает RT.
Такие шаги необходимы для обеспечения быстрого движения НАТО к лидерству в регионе, усиления ответственности блока за оборону и соответствия глобальным потребностям страны.
«Это проверка, в ходе которой одни страны провалятся, а другие пройдут ее с легкостью», — цитирует Хегсета РИА Новости.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что сокращение численности американских войск в Европе начнется немедленно.
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