США пересмотрят размещение своих сил в Европе

Пентагон пересмотрит размещение военных США в Европе. Об этом рассказал глава ведомства Пит Хегсет.

По его словам, Соединенные Штаты запускают шестимесячный процесс пересмотра размещения американских войск и их базирования в Европе. При этом мероприятие может занять менее полугода, отмечает RT.

Такие шаги необходимы для обеспечения быстрого движения НАТО к лидерству в регионе, усиления ответственности блока за оборону и соответствия глобальным потребностям страны.

«Это проверка, в ходе которой одни страны провалятся, а другие пройдут ее с легкостью», — цитирует Хегсета РИА Новости.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что сокращение численности американских войск в Европе начнется немедленно.

