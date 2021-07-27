СМИ: Гимнастка Байлз снялась с командного многоборья Олимпиады из-за психологических проблем
Четырехкратная олимпийская чемпионка, 19-кратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Симона Байлз отказалась от участия в командном многоборье на Олимпийских Играх в Токио из-за психологических проблем. Об этом сообщила в Twitter журналистка NBC Моника Альба.
Ранее спортсменка получила небольшую травму ноги и снялась с соревнований после неудачи в опорном прыжке.
Как сообщили в Федерации спортивной гимнастики США, Байлз отказалась от участия в состязаниях «из-за проблемы со здоровьем». Гимнастку будут ежедневно осматривать, «чтобы определить медицинский допуск к будущим соревнованиям.
Во вторник проходят финальные соревнования в командном многоборье среди женщин. Сборная России после двух снарядов идет на первом месте.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвящённые главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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