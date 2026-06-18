Память и вдохновение: Премия Балабанова станет ориентиром для честного кино
Кинопремия имени Алексея Балабанова могла бы стимулировать молодых режиссёров правдиво отражать в своих фильмах действительность, заявила НСН киновед Александра Иванова.
Учреждение кинопремии имени Алексея Балабанова помогло бы стимулировать интерес зрителей к творчеству режиссёра, а молодых постановщиков — вдохновить на создание честных, отражающих действительность фильмов, заявила НСН журналист, киновед, главный редактор Агентства культурной информации Александра Иванова.
Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков ранее предложил учредить премию имени Алексея Балабанова. С инициативой он выступил накануне в Екатеринбурге, где открыли первый в стране памятник режиссёру. По словам Михалкова, учреждение такой премии стало бы «подарком Союзу кинематографистов и Уралу». Иванова назвала Балабанова выдающимся режиссёром своего времени.
«Алексей Балабанов — выдающийся режиссёр, певец своего времени, очень метко попадавший именно в ту эпоху, в которой жил и о которой снимал. Он был гением в своём роде. Режиссёр, который мог работать в разных жанрах: у него есть и драмы, и артхаус, и комедии, и тонкие, нежные, чуткие мелодрамы, как "Мне не больно". Он был виртуозом, мог снять любое кино. Прекрасно, если будет такая премия, потому что и память о Балабанове будет сохраняться — она всё время будет на слуху благодаря премии его имени. Кто‑то задумается, пересмотрит его фильмы и чему‑то у него научится», — сказала собеседница НСН.
Попадать в номинанты такой премии должны режиссеры, подчеркнула Иванова, которые соответствуют критериям творчества Балабанова, главнейший из которых — честность.
«Премия может стать важным стимулом для молодых режиссёров. Их фильмы должны быть честными и актуальными, искренне и правдиво отражать действительность, которая нас окружает. Балабанов обладал удивительным даром: он настолько хорошо понимал и тонко чувствовал своё время, что порой даже предвосхищал его. Важно поощрять режиссёров, которые в своём творчестве стремятся к честности и максимально точному отражению реальности», — отметила киновед.
Как правило, места притяжения фанатов возникают спонтанно, но при стечении обстоятельств монумент Алексею Балабанову в Екатеринбурге может стать местом паломничества, заявил ранее в беседе с НСН гитарист рок-группы «Чайф» Владимир Бегунов.
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