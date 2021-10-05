Газзаев выступил против привлечения Дзюбы в сборную России
Заслуженный российский тренер Валерий Газзаев заявил, что нападающий футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Артем Дзюба больше не должен привлекаться в сборную РФ по футболу из-за своего отказа прибыть на тренировочный сбор команды для подготовки к матчам отбора на чемпионат мира – 2022, сообщает «РЕН ТВ».
По его словам, он впервые сталкивается с такой ситуацией, когда игрок отказывается от вызова в сборную. «Вызов – это событие, честь. Не каждому это дано, поэтому любой стремится к такому вызову», – сказал Газзаев.
По его словам, футболист должен был прибыть на сбор национальной команды, чтобы его состояние могли оценить тренеры сборной.
Матч отбора к чемпионату мира против Словакии сборная России проведет 8 октября в Казани, против Словении – 11 октября в Мариборе.
Известный тренер, создатель «камерунского чуда» Валерий Непомнящий в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал проявлением профессионализма позицию главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина, который не отказывается от услуг Артема Дзюбы.
Ранее сообщалось, что Дзюба отказался от вызова Карпина в сборную России перед октябрьскими играми, сославшись на плохую форму. Тем не менее, тренер отметил, что готов вызывать Дзюбу в сборную, если решит, что тот будет полезен команде.
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