Газзаев выступил против привлечения Дзюбы в сборную России

По его словам, он впервые сталкивается с такой ситуацией, когда игрок отказывается от вызова в сборную. «Вызов – это событие, честь. Не каждому это дано, поэтому любой стремится к такому вызову», – сказал Газзаев.

По его словам, футболист должен был прибыть на сбор национальной команды, чтобы его состояние могли оценить тренеры сборной.

Матч отбора к чемпионату мира против Словакии сборная России проведет 8 октября в Казани, против Словении – 11 октября в Мариборе.

Известный тренер, создатель «камерунского чуда» Валерий Непомнящий в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал проявлением профессионализма позицию главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина, который не отказывается от услуг Артема Дзюбы.

Ранее сообщалось, что Дзюба отказался от вызова Карпина в сборную России перед октябрьскими играми, сославшись на плохую форму. Тем не менее, тренер отметил, что готов вызывать Дзюбу в сборную, если решит, что тот будет полезен команде.

