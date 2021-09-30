«Отказ принимаю». Непомнящий похвалил Карпина за отношение к Дзюбе

«В моем понимании Дзюба в хорошем состоянии - это сегодня форвард номер один в России такого типа. Поэтому любой тренер не отказался бы от него, в том числе и Карпин не отказывается от него. К характеру (Карпина – прим. НСН) это никакого отношения не имеет, это именно профессиональное отношение к порученному делу и к профессии», - сказал Непомнящий.

При этом он объяснил, в чем «принимает» решение Дзюбы, а в чем нет.

«Отказ от участия в сборах или от приглашения принимаю, аргумент – не принимаю», - отметил бывший тренер сборной Камеруна, сенсационно выступившей в 1990 году на Чемпионате Мира в Италии.

Ранее легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев посоветовал Валерию Карпину больше не приглашать Артема Дзюбу в сборную.

Со своей стороны, один из основателей театра «Квартет И» Камиль Ларин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сказал, что болельщики сборной России не должны страдать из-за «местечкового конфликта» Дзюбы и Карпина.

В августе Карпин не взял Дзюбу в сборную, объяснив это тем, что тот находится «не в форме». При Станиславе Черчесове форвард «Зенита» был капитаном и системообразующим игроком сборной России. Ранее у Карпина и Дзюбы был конфликт.