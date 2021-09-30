«Отказ принимаю». Непомнящий похвалил Карпина за отношение к Дзюбе
Валерий Непомнящий сказал НСН, что «принимает» отказ Дзюбы от приглашения в сборную, но «не принимает» аргументы футболиста.
Известный тренер, создатель «камерунского чуда» Валерий Непомнящий в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал проявлением профессионализма позицию главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина, который не отказывается от услуг Артема Дзюбы.
Ранее сообщалось, что Дзюба отказался от вызова Карпина в сборную России перед октябрьскими играми, сославшись на плохую форму. Тем не менее, тренер отметил, что готов вызывать Дзюбу в сборную, если решит, что тот будет полезен команде.
«В моем понимании Дзюба в хорошем состоянии - это сегодня форвард номер один в России такого типа. Поэтому любой тренер не отказался бы от него, в том числе и Карпин не отказывается от него. К характеру (Карпина – прим. НСН) это никакого отношения не имеет, это именно профессиональное отношение к порученному делу и к профессии», - сказал Непомнящий.
При этом он объяснил, в чем «принимает» решение Дзюбы, а в чем нет.
«Отказ от участия в сборах или от приглашения принимаю, аргумент – не принимаю», - отметил бывший тренер сборной Камеруна, сенсационно выступившей в 1990 году на Чемпионате Мира в Италии.
Ранее легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев посоветовал Валерию Карпину больше не приглашать Артема Дзюбу в сборную.
Со своей стороны, один из основателей театра «Квартет И» Камиль Ларин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сказал, что болельщики сборной России не должны страдать из-за «местечкового конфликта» Дзюбы и Карпина.
В августе Карпин не взял Дзюбу в сборную, объяснив это тем, что тот находится «не в форме». При Станиславе Черчесове форвард «Зенита» был капитаном и системообразующим игроком сборной России. Ранее у Карпина и Дзюбы был конфликт.
Сборная России по футболу занимает второе место в отборочной группе к Чемпионату Мира по футболу-2022, набрав при этом равное количество очков со сборной Хорватии.
Впереди у команды Валерия Карпина четыре матча: 8 октября со Словакией, 11 октября со Словенией, 11 ноября с Кипром и 14 ноября с Хорватией.
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