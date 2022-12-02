Газзаев: Германия уделяла больше времени ЛГБТ, чем футболу
Бывший тренер сборной России по футболу и ЦСКА Валерий Газзаев связал провал сборной Германии на Чемпионате мира в Катаре с ее излишним вниманием к посторонним темам.
«Когда второй чемпионат мира подряд такая сборная, как Германия, не выходит из группы, то это говорит о провале в немецком футболе. На этом конкретном чемпионате мира сложилось впечатление, что сборная Германии на ЧМ-2022 уделяла больше времени вопросам ЛГБТ, чем футболу», - сказал Газзаев «Чемпионату».
Перед началом ЧМ-2022 ФИФА запретила сборным использовать капитанские повязки One Love, символизирующие поддержку сексменьшинств и неприятие любой дискриминации. В ответ сборная Германии на командном фото закрыла рты руками.
Бывший тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин ранее говорил НСН, что сборная Германии плохо подготовилась к Чемпионату мира и поэтому не смогла выйти из группы, пропустив вперед Японию и Испанию.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 721 / сут.
Умерли
392 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 684 / сут.
- СМИ: Полиция снова оцепила здание посольства Украины в Мадриде
- Медведев предупредил украинские спецслужбы о божьей каре
- Еврокомиссия объяснила, что будет считаться «преступлением по обходу санкций»
- Роспотребнадзор усилит контроль из-за вспышки лихорадки Эбола в Африке
- Газзаев: Германия уделяла больше времени ЛГБТ, чем футболу
- Путин одобрил идею создания центров реабилитации для раненых бойцов
- МИД России обвинил Париж в замалчивании военных преступлений Киева
- Путин потребовал оказать поддержку пострадавшим в СВО
- Чайковскую выдвинули на пост главного тренера сборной России по фигурному катанию
- Ведущего телеканала «Дождь»* уволили после слов о помощи российской армии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru