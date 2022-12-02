Газзаев: Германия уделяла больше времени ЛГБТ, чем футболу

Бывший тренер сборной России по футболу и ЦСКА Валерий Газзаев связал провал сборной Германии на Чемпионате мира в Катаре с ее излишним вниманием к посторонним темам.

«Когда второй чемпионат мира подряд такая сборная, как Германия, не выходит из группы, то это говорит о провале в немецком футболе. На этом конкретном чемпионате мира сложилось впечатление, что сборная Германии на ЧМ-2022 уделяла больше времени вопросам ЛГБТ, чем футболу», - сказал Газзаев «Чемпионату».