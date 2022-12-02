Газзаев: Германия уделяла больше времени ЛГБТ, чем футболу

Бывший тренер сборной России по футболу и ЦСКА Валерий Газзаев связал провал сборной Германии на Чемпионате мира в Катаре с ее излишним вниманием к посторонним темам.

«Когда второй чемпионат мира подряд такая сборная, как Германия, не выходит из группы, то это говорит о провале в немецком футболе. На этом конкретном чемпионате мира сложилось впечатление, что сборная Германии на ЧМ-2022 уделяла больше времени вопросам ЛГБТ, чем футболу», - сказал Газзаев «Чемпионату».

«Россиян не возьмут»: Булыкин объяснил сенсации на ЧМ-2022 «концепцией топ-лиг»

Перед началом ЧМ-2022 ФИФА запретила сборным использовать капитанские повязки One Love, символизирующие поддержку сексменьшинств и неприятие любой дискриминации. В ответ сборная Германии на командном фото закрыла рты руками.

Бывший тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин ранее говорил НСН, что сборная Германии плохо подготовилась к Чемпионату мира и поэтому не смогла выйти из группы, пропустив вперед Японию и Испанию.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/ Александр Натрускин
ТЕГИ:Чемпионат Мира По ФутболуГерманияВалерий Газзаев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры