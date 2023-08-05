Гандболистки из РФ с разгромным счетом обыграли спортсменок из Киргизии
5 августа 202315:24
Женская молодежная сборная России по гандболу на Играх стран СНГ победила соперниц из Киргизии в первом матче, состоявшемся в Бресте.
Самой результативной из российской команды оказалась Ева Гакаме, забившая 11 голов.
Следующий матч 6 августа российские гандболистки проведут с соперницами из Узбекистана.
Финал турнира состоится 9 августа, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что мужская национальная команда России по гандболу не сможет принять участие в Олимпиаде 2024 года в Париже, сообщили в Международной федерации гандбола.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гандболистки из РФ с разгромным счетом обыграли спортсменок из Киргизии
- СМИ: Москва разберется с отказом китайцу в пересечении границы
- «Красавчики!»: Майданов назвал финалистов «Молодых ветров» сильными музыкантами
- Уничтожен морской дрон в акватории Севастополя
- Минобороны: ВС РФ уничтожили до 140 украинских военных на Купянском направлении
- «Живая энергетика!»: Иван Демьян выступил на «Молодых ветрах» с одноименной песней
- Собянин рассказал, как Москва заботится о памятниках культуры
- «Неплохо!»: Член жюри «Молодых ветров» Маргулис отметил выступление «Гризли»
- Захарова заявила об опасности действий Японии
- СМИ: В покушении «Параграфа» на Симоньян могла участвовать 16-летняя девушка
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru