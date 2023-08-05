Гандболистки из РФ с разгромным счетом обыграли спортсменок из Киргизии

Женская молодежная сборная России по гандболу на Играх стран СНГ победила соперниц из Киргизии в первом матче, состоявшемся в Бресте.

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Самой результативной из российской команды оказалась Ева Гакаме, забившая 11 голов.

Следующий матч 6 августа российские гандболистки проведут с соперницами из Узбекистана.

Финал турнира состоится 9 августа, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что мужская национальная команда России по гандболу не сможет принять участие в Олимпиаде 2024 года в Париже, сообщили в Международной федерации гандбола.

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ФОТО: Федерация гандбола России
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