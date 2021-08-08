Россиянки завоевали олимпийское серебро в гандболе

Гандболистки сборной России в Токио уступили в финале олимпийского турнира соперницам из Франции.

Российские гандболистки вышли в финал Олимпиады

Итоговый счет встречи - 30:25 в пользу француженок.

Таким образом, российские гандболистки получили серебряные награды Олимпийских Игр-2020 в Токио.

Напомним, специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости. Валерий Мельников
ТЕГИ:ТокиоНаградаОлимпиадаСпорт
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