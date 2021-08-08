Россиянки завоевали олимпийское серебро в гандболе
Гандболистки сборной России в Токио уступили в финале олимпийского турнира соперницам из Франции.
Итоговый счет встречи - 30:25 в пользу француженок.
Таким образом, российские гандболистки получили серебряные награды Олимпийских Игр-2020 в Токио.
Напомним, специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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