Российские гандболисты лишились шансов попасть на Олимпиаду в Париж
Мужская национальная команда России по гандболу не сможет принять участие в Олимпиаде 2024 года в Париже, сообщили в Международной федерации гандбола, передает ТАСС.
Женская сборная России по гандболу, как указывается в заявлении IHF, ещё имеет возможность попасть на Олимпийские игры. Для этого она должна пройти отбор на чемпионате мира, который в этом году пройдет на территории трех стран Дании, Норвегии и Швеции. Несмотря на то, что российские гандболистки одновременно носят титулы экс-чемпионок и вице-чемпионок Олимпийских игр они не получили приглашение на участие в этом турнире. Единственное на что они могут рассчитывать – это на получение специального приглашения от Международной федерации гандбола.
В IHF уже заявили, что по этому вопросу организация находится в постоянном контакте с Международным олимпийским комитетом и постоянно следит за изменениями в вопросе допуска россиян на международные турниры.
Ранее в МОК заявили, что делают все возможное для возвращения россиян на турниры, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российские гандболисты лишились шансов попасть на Олимпиаду в Париж
- В Москве прогнозируется похолодание и дожди
- Песков заявил, что вопрос о допустимости желто-синих цветов следует задавать МВД
- СМИ: трое человек погибли в результате обстрела ВСУ поселка в ДНР
- Песков не стал комментировать дело о госизмене против сибирских ученых
- Кремль отреагировал на данные Херша о призывах к Зеленскому завершить конфликт
- Арнольд Шварцнеггер больше не сыграет в «Терминаторе»
- Шадаев: Реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву
- СМИ: ЕС добавит в санкционные списки более ста компаний и физлиц из России
- Молдавия выразила желание выйти из еще одного соглашения СНГ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru