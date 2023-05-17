Российские гандболисты лишились шансов попасть на Олимпиаду в Париж

Женская сборная России по гандболу, как указывается в заявлении IHF, ещё имеет возможность попасть на Олимпийские игры. Для этого она должна пройти отбор на чемпионате мира, который в этом году пройдет на территории трех стран Дании, Норвегии и Швеции. Несмотря на то, что российские гандболистки одновременно носят титулы экс-чемпионок и вице-чемпионок Олимпийских игр они не получили приглашение на участие в этом турнире. Единственное на что они могут рассчитывать – это на получение специального приглашения от Международной федерации гандбола.

В IHF уже заявили, что по этому вопросу организация находится в постоянном контакте с Международным олимпийским комитетом и постоянно следит за изменениями в вопросе допуска россиян на международные турниры.

Ранее в МОК заявили, что делают все возможное для возвращения россиян на турниры, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

