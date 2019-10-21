Футбольный эксперт: Регионы не смогут зарабатывать на стадионах ЧМ-2018
Автор и руководитель программы РУДН «Футбольная индустрия» в эфире НСН заявил, что в России нет спортивной инфраструктуры, которая бы приносила доход.
Калининградской области с 1 января 2020 года передадут в собственность стадион чемпионата мира-2018 по футболу «Калининград». Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Как ранее сообщал министр спорта Павел Колобков, до конца текущего года все стадионы, которые были построены в России к ЧМ-2018, будут на безвозмездной основе отданы субъектам РФ.
Автор и руководитель программы РУДН «Футбольная индустрия» Роберт Воскеричян в эфире НСН заявил, что футбольные арены в регионах не смогут существовать без дотаций из бюджета.
«Все зависит от того как с этим обращаться. Например, в Копенгагене арена устроена так, что это концертный зал под открытым небом, где проводится до 40 представлений в год. В России другая культура и генетика. В Ростове, например, управляющая компания проводит концерты, а футбольный клуб жалуется губернатору, что перетоптали всю траву. И получается - все знают, что делать, чтобы зарабатывать, но применить это в России довольно сложно. Я не знаю такого случая, чтобы спортивная инфраструктура у нас в стране зарабатывала, когда была построена экономическая структура объекта. В Дании знаю, в Нидерландах тоже, а здесь - нет. Думаю, эти стадионы будут на вечной дотации регионального бюджета», - сказал Воскеричян.
Сейчас на стадионе в Калининградской области в рамках первенства Футбольной национальной лиги проводятся домашние матчи местной команды по футболу «Балтика». Стадион рассчитан на 35 тысяч зрителей, окончательная его стоимость составила 17 миллиардов рублей.
«Региональные бюджеты зависят от региона. Московский бюджет однозначно выдержит любые нагрузки, а, например, бюджет Мордовии уже не выдерживает, загибается. Там отдали стадион под управление какой-то управляющей компании, которая выставила непомерные счета местному футбольному клубу ФК "Мордовия". Калининградская область, конечно, не самый бедный регион, но это и не Москва, и не нефтедобывающий сибирский субъект РФ. Тем не менее, думаю, ситуация просчитана и коммунальные расходы по поддержанию стадиона область в состоянии покрыть из собственных доходов», - заключил футбольный эксперт.
Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург выиграл право на проведение финала футбольной Лиги чемпионов в 2021 году. Об этом стало известно по результатам голосования, который провел Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Финал турнира пройдет на стадионе «Зенит-Арена», который вмещает в себя до 60 тысяч зрителей. По словам бывшего игрока сборной России и тренера Сергея Кирьякова в эфире НСН, объяснил выбор «Зенит-Арены» для финала Лиги чемпионов.
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