Футбольный эксперт: Регионы не смогут зарабатывать на стадионах ЧМ-2018

«Все зависит от того как с этим обращаться. Например, в Копенгагене арена устроена так, что это концертный зал под открытым небом, где проводится до 40 представлений в год. В России другая культура и генетика. В Ростове, например, управляющая компания проводит концерты, а футбольный клуб жалуется губернатору, что перетоптали всю траву. И получается - все знают, что делать, чтобы зарабатывать, но применить это в России довольно сложно. Я не знаю такого случая, чтобы спортивная инфраструктура у нас в стране зарабатывала, когда была построена экономическая структура объекта. В Дании знаю, в Нидерландах тоже, а здесь - нет. Думаю, эти стадионы будут на вечной дотации регионального бюджета», - сказал Воскеричян.

Сейчас на стадионе в Калининградской области в рамках первенства Футбольной национальной лиги проводятся домашние матчи местной команды по футболу «Балтика». Стадион рассчитан на 35 тысяч зрителей, окончательная его стоимость составила 17 миллиардов рублей.

«Региональные бюджеты зависят от региона. Московский бюджет однозначно выдержит любые нагрузки, а, например, бюджет Мордовии уже не выдерживает, загибается. Там отдали стадион под управление какой-то управляющей компании, которая выставила непомерные счета местному футбольному клубу ФК "Мордовия". Калининградская область, конечно, не самый бедный регион, но это и не Москва, и не нефтедобывающий сибирский субъект РФ. Тем не менее, думаю, ситуация просчитана и коммунальные расходы по поддержанию стадиона область в состоянии покрыть из собственных доходов», - заключил футбольный эксперт.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург выиграл право на проведение финала футбольной Лиги чемпионов в 2021 году. Об этом стало известно по результатам голосования, который провел Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Финал турнира пройдет на стадионе «Зенит-Арена», который вмещает в себя до 60 тысяч зрителей. По словам бывшего игрока сборной России и тренера Сергея Кирьякова в эфире НСН, объяснил выбор «Зенит-Арены» для финала Лиги чемпионов.



