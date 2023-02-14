Футболисты «Шинника» сменят отель после драки с украинской командой

Футболисты и персонал ярославского «Шинника» сменят отель после драки с украинской командой "Минай", произошедшей накануне. Об этом рассказал генеральный директор российского клуба Сергей Кулаков.

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«Это правда, что мы переезжаем в другой отель. Самое главное, что инициаторами были мы. Пишут, что нас выселяют, но это не так. Инициатором было руководство нашего клуба», - цитирует Кулакова РИА Новости.

Напомним, конфликт между спортсменами вспыхнул на тренировочном сборе в турецкой Анталье, где несколько игроков «Миная» потребовали от футболистов «Шинника» спеть украинский гимн. В ответ россияне предложили выяснить отношения на улице, однако персоналу отеля удалось уладить конфликт. Некоторое время спустя украинские футболисты в лифте избили игрока «Шинника».

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:ФутболистыДрака
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