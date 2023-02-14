СМИ: В турецком отеле произошла массовая драка российских и украинских футболистов

По данным СМИ, инцидент произошел накануне вечером. Несколько игроков клуба «Минай» из Закарпатской области Украины потребовали от начальника ярославского «Шинника» спеть украинский гимн. Россиянин предложил оппонентам выйти на улицу и «разобраться», но сотрудники отеля смогли погасить конфликт, пишет РИА ФАН.

Спустя некоторое время несколько украинских футболистов оказались в лифте с игроком «Шинника» и избили его, отмечает «Свободная пресса». Однако на этаже их ждала группа спортсменов из российского клуба. Между футболистами началась массовая драка, в отель вызвали полицию и скорую помощь.

«Сейчас между футболистами и представителями команд до сих пор происходят разовые стычки. В отеле теперь на постоянной основе дежурят двое сотрудников полиции и дополнительные наряды охраны», — пишет Baza.

