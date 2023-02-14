СМИ: В турецком отеле произошла массовая драка российских и украинских футболистов

Российские и украинские футболисты устроили массовую драку в отеле Royal Seginus в Турции. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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По данным СМИ, инцидент произошел накануне вечером. Несколько игроков клуба «Минай» из Закарпатской области Украины потребовали от начальника ярославского «Шинника» спеть украинский гимн. Россиянин предложил оппонентам выйти на улицу и «разобраться», но сотрудники отеля смогли погасить конфликт, пишет РИА ФАН.

Спустя некоторое время несколько украинских футболистов оказались в лифте с игроком «Шинника» и избили его, отмечает «Свободная пресса». Однако на этаже их ждала группа спортсменов из российского клуба. Между футболистами началась массовая драка, в отель вызвали полицию и скорую помощь.

«Сейчас между футболистами и представителями команд до сих пор происходят разовые стычки. В отеле теперь на постоянной основе дежурят двое сотрудников полиции и дополнительные наряды охраны», — пишет Baza.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:ДракаФутболистыУкраинаРоссияТурция
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