«Футбол для дружбы» стал доступен онлайн
онлайн-платформу Международной Академии для тренеров детских футбольных команд. Мультиязычный ресурс, который дает возможность наставникам и юным футболистам совершенствовать игровые навыки, создан на 10 языках.
Онлайн-курс Международной Академии является бесплатным ресурсом. Занятия включают конкретные инструкции от специалистов, работающих с детьми, примеры упражнений для обучения тренером учеников, выступления спикеров международного форума «Футбол для дружбы», тестовые задания для самостоятельной работы.
В создании Международной Академии проекта «Футбол для дружбы» участвовали глава Soccer Barcelona Youth Academy Микель Пуч, менеджер ФК «Дели Динамос» Джозеф Гомбау, директор российского футбольного союза по региональной политике и международным отношениям Алексей Смертин, менеджер по техническому развитию и социальной ответственности национальной сборной Бразилии Диого Нетто, координатор женского футбольного клуба Alkmaar (Нидерланды) Жерард Тиммерс, футболисты ФК «Зенит» и ФК «Шальке 04», представители футбольных федераций разных стран и многие другие.
«Академия поможет тренерам со всего мира развивать профессиональные навыки и позволит им стать частью глобального сообщества коллег-единомышленников. На протяжении многих лет футбол остается самым популярным и доступным видом спорта в мире. Эта игра позволяет детям учиться верить в себя и развивать свои таланты. Для Юных футболистов тренеры становятся проводниками в удивительном мире футбола. Обучение в Академии "Футбола для дружбы" поможет им качественно выполнять свою работу и менять к лучшему жизни юных спортсменов по всему миру», – отметил Глобальный посол «Футбола для дружбы» Франц Беккенбауэр в ходе пресс-конференции Международного форума «Футбол для дружбы» 2019.
Напомним, международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. «Футбол для дружбы» поддерживают влиятельные международные спортивные организации. За прошедшие семь сезонов программа объединила более 6 тысяч участников и приобрела свыше 5 миллионов сторонников, включая известных спортсменов, художников, политиков.
Ранее британский художник Билл Эспри назвал спецкору НСН главную ценность «Футбола для дружбы».
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