«Футбол для дружбы» стал доступен онлайн

В создании Международной Академии проекта «Футбол для дружбы» участвовали глава Soccer Barcelona Youth Academy Микель Пуч, менеджер ФК «Дели Динамос» Джозеф Гомбау, директор российского футбольного союза по региональной политике и международным отношениям Алексей Смертин, менеджер по техническому развитию и социальной ответственности национальной сборной Бразилии Диого Нетто, координатор женского футбольного клуба Alkmaar (Нидерланды) Жерард Тиммерс, футболисты ФК «Зенит» и ФК «Шальке 04», представители футбольных федераций разных стран и многие другие.

«Академия поможет тренерам со всего мира развивать профессиональные навыки и позволит им стать частью глобального сообщества коллег-единомышленников. На протяжении многих лет футбол остается самым популярным и доступным видом спорта в мире. Эта игра позволяет детям учиться верить в себя и развивать свои таланты. Для Юных футболистов тренеры становятся проводниками в удивительном мире футбола. Обучение в Академии "Футбола для дружбы" поможет им качественно выполнять свою работу и менять к лучшему жизни юных спортсменов по всему миру», – отметил Глобальный посол «Футбола для дружбы» Франц Беккенбауэр в ходе пресс-конференции Международного форума «Футбол для дружбы» 2019.