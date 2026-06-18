Володин рассказал о визите парламентариев США в Россию
18 июня 202616:20
Алексей Филимонов
Визит парламентариев США в Россию возможен осенью. Как пишет ТАСС, об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, данный вопрос находится на стадии обсуждения.
«Диалог идет по линии МИД РФ... Интерес к этому есть», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее в марте российские парламентарии встретились в Вашингтоне с коллегами из конгресса США и чиновниками американской администрации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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